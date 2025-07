Naumburg - Palettenweise kommen zurzeit die Schulbücher und Arbeitshefte in der Naumburger Gutenberg-Buchhandlung an. „Auf jeder Palette sind unzählige verschiedene Bestellungen, die wir zuordnen müssen“, erklärt Buchhändler Chris Langner, der seit 2002 in der Filiale in der Jakobsstraße arbeitet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.