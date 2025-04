Die „störungsfreie rechte Versammlung“ in Saaleck am vergangenen Wochenende war weit mehr. Die rechtsextreme Rap-Crew „Neuer deutscher Standard“ trat auf. Die Polizei ermittelt nun. Doch was sagt der Wirt, der auch schon Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck im Haus hatte?

In der Gaststätte „Burgblick“ in Saaleck fand am vergangenen Wochenende ein Treffen der rechten Szene statt. Aufgetreten ist dabei die rechtsextreme Rap-Band „Neuer deutscher Standard“.

Saaleck - Eine Versammlung der rechten Szene am vergangenen Wochenende in Saaleck lief dann doch nicht so „störungsfrei“ wie ursprünglich nach Angaben der Polizei vermeldet. Gegen zwei Personen laufen derzeit Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, teilte ein Polizeisprecher mit. Den Stein ins Rollen brachte ein Video, das, auf der Plattform X veröffentlicht, Anlass war, eine Presseanfrage an die Polizei zu stellen.