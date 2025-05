Unbekannte Täter wollten in der Nacht zu Mittwoch offenbar in die Naumburger Wenzelskirche einbrechen. Der Versuch misslang, allerdings wurde die historische Tür des Gotteshauses dabei beschädigt.

Historische Tür hält stand: Unbekannte versuchen, in Wenzelskirche einzubrechen

Kriminalität in Naumburg

Naumburg/tra - In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter offenbar versucht, in die Naumburger Wenzelskirche einzudringen. Polizeibeamte waren am Mittwochmorgen zur Aufnahme einer Strafanzeige vor Ort und konnten Spuren sichern.

Eine historische Tür nahm bei dem vermuteten Einbruchversuch Schaden, hielt dem Angriff jedoch stand. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen laufen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.