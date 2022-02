Hiobsbotschaft für den SCN: Torjäger verletzt sich

Naumburg - Das Testspiel-Wochenende war aus Sicht der Teams der Saale-Unstrut-Finne-Region geprägt von einigen Absagen und Verlegungen. So wurde der ESV Herrengosserstedt am Freitagabend darüber informiert, dass die Partie beim Thüringer Kreisoberligisten Bad Berka wegen Besetzungsproblemen der Gastgeber abgesagt werden muss. ESV-Coach Thomas Kitzing ist zuversichtlich, dass man am kommenden Sonnabend das geplante Heimspiel gegen Großrudestedt durchführen kann.

FC RSK Freyburg - Sportring Mücheln 7:2 (3:1). Bereits am Freitagabend feierten die Landesklasse-Kicker des FC RSK auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Jahnsportpark gegen den Kreisoberligisten des benachbarten Saalekreises ein Torfestival. „Die Gäste haben versucht, sich mit Kurzpassspiel aus der Abwehr zu lösen. Das sah oft ganz gut aus, sie haben aber in der Summe zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht, von denen wir einige nutzen konnten“, berichtet Freyburgs Trainer Steffen Giese. Nach einer halben Stunde brachte Christian Lehwald die Gastgeber nach einem Pass von Jonas Weise in Front. Beinahe im Gegenzug traf Felix Adamski per Distanzschuss zum 1:1, wobei RSK-Keeper Christoph Madeja wie schon sein Teamkollege Denis Hörnig in der Woche zuvor wegen des defekten Flutlichts wohl Sichtprobleme hatte. Kapitän Weise mit einem Lupfer und Stefan Lehwald sorgten mit ihren Treffern dann für die 3:1-Pausenführung der Unstrutstädter. Sergio Schulz mit einem 25-Meter-Schuss über den Sportring-Torwart, Max Schirner nach einem Solo von der Mittellinie und erneut Weise, der ebenfalls den Umstand nutzte, dass Müchelns Schlussmann zu weit vor seinem Kasten gestanden hatte, machten das halbe Dutzend Treffer voll. Nachdem Paul Sell für die Gäste verkürzt hatte, stellte Constantin Kitzmann den alten Abstand wieder her.

Die für Sonnabend geplante Partie der Jahnstädter beim SC Naumburg II wurde ebenso abgesagt wie jene am kommenden Wochenende bei der BSG Rapid Chemnitz. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Giese-Schützlinge am Donnerstag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr daheim gegen Roßleben/Bottendorf.

FC RSK: Madeja - Hartmann, Schulz, St. Lehwald, Weise, Chr. Lehwald, Linge, Schied, Gottschalk, Nauhardt, Schirner (ferner Standke, Kitzmann, Kolata, Mänicke).

SC Naumburg - Eintracht Bad Dürrenberg 3:2 (1:2). Auch sein drittes Spiel in Vorbereitung auf die Rückrunde hat Landesligist SCN mit drei geschossenen Toren für sich entschieden. Nachdem sie die Landesklasse-Teams Braunsbedra (3:2) und Freyburg (3:1) bezwungen hatten, trafen sie nun in einem kurzfristig vereinbarten Duell auf Kreisoberligist Bad Dürrenberg. Die Gäste aus dem Saalekreis waren eingesprungen, weil der eigentliche Gegner der Domstädter, der BSC Laucha, krankheitsbedingt passen musste. Auf dem Hartplatz im Naumburger Stadion staubte Marcel Müller (10.) nach einem abgewehrten Sedivy-Schuss zum Führungstor ab. Es war bereits sein sechster Testspieltreffer nach der Winterpause.

Naumburgs Keeper Akid Khalil muss hier das 1:2 durch Steven Reißner hinnehmen. Die Gastgeber drehten die Partie aber noch zum 3:2-Endstand. (Foto: Torsten Biel)

Diese tolle Quote wird er vorerst allerdings nicht halten oder ausbauen können, denn später in dieser Partie zog sich Müller einen Muskelfaserriss zu. René Lorber (18.) und Steven Reißner (27.) drehten das Ergebnis zugunsten der Eintracht. Nach der Pause schossen aber Nejervan Solivani (65.) nach Vorarbeit von Bastian Hanisch und dann Hanisch (78.) selbst - mit einem direkt verwandelten Freistoß an der Mauer vorbei - noch einen Sieg für den Favoriten heraus. Dieser fiel aber knapp aus, weil die Naumburger einige Großchancen vergaben und Solivani den Pfosten traf. Am kommenden Freitag, 19 Uhr, spielt der SCN auf Kunstrasen bei Blau-Weiß Dölau II.

SCN: Kalil - Hoffrichter, B. Hanisch, Majuntke, N. Solivani, Mainka, Döring, Sedivy, Jacob, Hoffmann, Müller (ferner Ajo, St. Krumbholz, Kießhauer, Böttcher, Derwel).

TSV Leuna - FC ZWK Nebra 2:0 (1:0). Christoph Schulz (10.) per Strafstoß und Jannick Büchner (61.) erzielten die Tore für das Spitzenteam der hiesigen Landesklasse-Staffel 9. Zudem verschoss der Gentijan Shoshi (75.) einen weiteren TSV-Elfmeter. Nebras Keeper Oliver Trabert parierte diesen super. „Nach vorn ging in dieser Partie für uns nicht allzu viel, aber das konnte man auch nicht erwarten. Wir haben aber relativ kompakt gestanden und wenig zugelassen“, so ZWK-Coach Ralf Kretzschmar.

FC ZWK: O. Trabert - Möder, Schulschefski, Hess, Breuer, Hesse, Chr. Weihrauch, N. Schmidt, Poweleit, L. Sander, Marvin Christiani (ferner Tille, Fritsche, Hübner, Bude, Klingenstein).

VSG Löbitz - Langendorf/WFV 1:2 (0:1). Zu ihrem ersten Testspiel nach der mehrmonatigen Zwangspause empfingen die Wethautaler den Tabellenführer der Kreisliga, Staffel 2. Bei guten äußeren Bedingungen, aber auf schwerem Geläuf entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. In der 36. Minute traf der Löbitzer Moritz Prater nur den Innenpfosten des Gästekastens, und wenig später verpasste Tom Böhme - sicher auch wegen der Platzverhältnisse - den Führungstreffer der gastgebenden Kreisklasse-Kicker. Saikou Ceesay brachte kurz vor der Pause die Kombination Grün-Weiß/Schwarz-Gelb in Front und erzielte auch den zweiten Treffer (64.) der Gäste, aber die VSG-Elf bemühte sich um eine Resultatsverbesserung. Erneut scheiterte Prater am Gebälk. Nachdem Tom Böhme im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, verwandelte Moritz Prater (85.) den fälligen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Möglichkeiten zum Ausgleich konnten Ludwig Schlag, Tom Böhme und Lucas Cebulla nicht nutzen. Referee Olaf Karius vom Gastgeber hatte mit der Leitung der Partie keine Schwierigkeiten.

VSG 71: Knabe - Schlag, Wolf, B. Böhme, Binder, Langer, T. Böhme, M. Prater, Malisch, Fengler, E. Hüttig (ferner Jäkel, F. Plobner, Bart, Cebulla, Seidel).

Barnstädt/Steigra - SG ZW Karsdorf 0:1 (0:0). Das Tor des Tages auf dem Sportplatz in Barnstädt erzielte in der 87. Minute Leo Jakob mit einem sehenswerten Kopfball. In der Anfangsphase hatten die Karsdorfer nach einem Foul an Robin Unterberg einen Strafstoß zugesprochen bekommen, aber Sascha Schröder traf vom Punkt nur den Pfosten. Ansonsten waren in dieser weitgehend fairen Partie Torchancen Mangelware. „Am Ende war es ein etwas glücklicher Sieg für uns. Ein Remis wäre sicher gerechter gewesen“, so Friedrich Blödtner, Teamverantwortlicher der Gäste.

SG ZW: Winter - Cl. Karl, Spitzer, Schubert, Kauschka, Bergelt, Butter, Jakob, Premper, R. Unterberg, Schröder (ferner D. Dessau, N. Kracht).

SV Braunsbedra - Baumersrodaer SV 3:1 (2:1). Der souveräne Spitzenreiter der hiesigen Kreisliga-Staffel musste am Sonntagnachmittag bei den Landesklasse-Kickern des SVB nicht nur auf ihren Goalgetter Albert Reinicke, sondern auch auf ihre beiden etatmäßigen Torhüter verzichten. Dafür stellte sich der Keeper der zweiten Mannschaft, Daniel Bornschein, zwischen die Pfosten. Baumersroda begann beherzt. Robin Engel (17.) eroberte sich mit starkem Gegenpressing am Strafraum der Platzherren den Ball und überwand den Schlussmann der Gastgeber, Chris Lewinski, eiskalt zum 0:1. Die Antwort des zwei Klassen höher spielenden Favoriten ließ nicht lange auf sich warten: Schon sechs Minuten später glich Kay Tischler mit einem Schuss in den Winkel sehenswert aus. Nach einem von Pascal Dubelzek eigentlich recht schwach getretenen Freistoß konnte Torwart Bornschein nicht endgültig klären, und Danny Rienäcker (27.) nutzte den Abpraller zum 2:1-Pausenstand. Kurz vor der Halbzeit trafen die Geiseltaler noch den Außenpfosten. Gleich nach Wiederbeginn hatte der BSV eine gute Chance zum Ausgleichstreffer, als Tobias Tenscher nach einem missglückten Rückpass der Braunsbedraer allein auf deren Torhüter zulief, diesen jedoch nicht überwinden konnte. Nachdem Daniel Bornschein einen weiteren Distanzschuss der Gastgeber pariert hatte, war Nico Voigt (66.) im Nachsetzen zum 3:1-Schlussresultat erfolgreich. Trotz der Niederlage verließen die Baumersrodaer den Platz mit erhobenen Köpfen. Nun fiebern sie noch etwas optimistischer dem Re-Start der Meisterschaft entgegen. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Schützlinge von Trainer Sebastian Friedrich am kommenden Sonntag gegen Tollwitz.

BSV: Bornschein - M. Engel, Jäger, Günther, Beyer, Karl, Wienke, R. Engel, Frenzel, Tenscher, Kaufmann (ferner M. Müller, Tilgner, Rölke, H. Sander).