Himmelswegelauf: Große Hitze für die etwa 1.000 Teilnehmer erwartet

Rund um die Arche Nebra in Kleinwangen findet am Sonnabend wieder der Himmelswegelauf statt. Rund 1.000 Teilnehmer werden erwartet.

Kleinwangen - Mit insgesamt etwa 1.000 Teilnehmern rechnen die Veranstalter des neunten Himmelswegelaufes. Dieser findet am Sonnabend, 18. Juni, rund um das Besucherzentrum der Arche Nebra in Kleinwangen statt, wo sich das Ziel aller Wettbewerbe befindet. „Das könnte dieses Mal vielleicht nur die Hälfte des sonst gewohnten Starterfeldes werden. Aber auch andere Veranstalter berichten von einer gewissen Corona-Trägheit nach der zweijährigen Zwangspause, und aus den Vereinen hört man ja ebenfalls von solchen Problemen. Wir wollen uns davon jedoch nicht beirren lassen und zeigen, dass wir wieder da sind“, so Mitorganisator André Cierpinski vom halleschen „run e.V.“ am Donnerstag gegenüber Naumburger Tageblatt/MZ.