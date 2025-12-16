B-Plan für Wochenendhaus-Siedlung Herr werden über „Herrenberge“ und Schwarzbauten - Welche großen Änderungen erster Entwurf erfährt
In den vergangenen Jahrzehnten wuchs oberhalb der Freyburger Ehrauberge ein Gebiet mit Wochenendhäusern ohne rechtliche Maßgaben. Auch Schwarzbauten entstanden. Die Stadt will nun eingreifen und arbeitet an einem B-Plan. Was die Herausforderungen und die Ziele sind.
16.12.2025, 16:40
Freyburg - Der Freyburger Bebauungsplan „Wochenendhausgebiet Herrenberge“ geht in die nächste Runde. Nach einer frühzeitigen Auslegung und Beteiligung öffentlicher Belange im Frühjahr wird der Entwurf ein weiteres Mal vorab öffentlich gemacht – vom 7. Januar bis zum 9. Februar.