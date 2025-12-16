B-Plan für Wochenendhaus-Siedlung Herr werden über „Herrenberge“ und Schwarzbauten - Welche großen Änderungen erster Entwurf erfährt

In den vergangenen Jahrzehnten wuchs oberhalb der Freyburger Ehrauberge ein Gebiet mit Wochenendhäusern ohne rechtliche Maßgaben. Auch Schwarzbauten entstanden. Die Stadt will nun eingreifen und arbeitet an einem B-Plan. Was die Herausforderungen und die Ziele sind.