Der Karneval kommt in Fahrt. Mit den meisten Sitzungen fallen die Großjenaer auf, die sich gerade im Naumburger Ratskellersaal einnisten. Wir wollen per Umfrage wissen: Wo gibt's den besten Fasching?

Hellau und Jelle, jelle - so starten die Narren durch

Karneval an Saale-Unstrut und Finne - alle Termine!

Die Großjenaer Karnevalisten okkupieren den Naumburger Ratskellersaal. Am 8. Februar legen die Narren hier los.

Naumburg. - Die Karnevalssaison ist längst eröffnet, erste Sitzungen hat es bereits gegeben. Die meisten aber stehen noch ins Haus, da Rosenmontag dieses Jahr ein später ist und erst auf den 3. März fällt. Wir bieten hier den großen Überblick und wollen zudem per Umfrage in unserem neuen WhatsApp-Kanal wissen, wo der beste Karneval in der Region gefeiert wird.