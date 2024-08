Nebra. - Es war eine der Sternstunden in der Nebraer Fußball-Geschichte, an die sich auch Thomas Horbel, einer der Helden von damals, noch sehr gern erinnert. „Am 3. Oktober 1996 haben wir, damals noch in der Landesklasse und unter dem Namen 1. FC 1924 kickend, den Oberligisten Hallescher FC in der zweiten Runde aus dem Landespokal geworfen. Beide Tore erzielte Ronny Ihle“, blickt Horbel nicht ohne Stolz zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.