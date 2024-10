Linksaußen Nicolas „Claus“ Neumann, der für Leipzig schon in der 1. Bundesliga gespielt hat, empfängt mit den Burgenländern am Samstagabend in Plotha den Aufsteiger LHC Cottbus.

Naumburg/Plotha. - Besuch quasi aus der Heimat bekommt am Samstagabend HCB-Neuzugang Nicolas „Claus“ Neumann. Mit den Burgenländern spielt der Linksaußen, der vor der Saison von Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz kam, ab 19.30 Uhr in Plotha gegen den LHC Cottbus. Knapp 50 Kilometer Luftlinie von Cottbus entfernt, in Lauchhammer, ist Neumann vor 24 Jahren zur Welt gekommen. Und in Südbrandenburg hat er einst auch seine ersten Schritte als Handballer unternommen: zunächst beim HV Ruhland Schwarzheide und dann „als ich etwas leistungsorientierter trainieren und spielen wollte, als dies bei einem kleinen Dorfverein möglich ist“, wie er zurückblickt, in Hoyerswerda.