Burgenländer verlieren nur knapp mit 30:31 gegen Braunschweig. Frauen des Clubs behaupten in der Regionalliga den ersten Platz. Zweite Männermannschaft siegt auswärts.

HCB-Männer schnuppern gegen den Spitzenreiter lange an einer Überraschung

Waren gegen Spitzenreiter Braunschweig ganz nah an einer Überraschung: die Drittliga-Männer des HC Burgenland.

Naumburg/Plotha. - „Stolz“ sei er auf seine Mannschaft. „Spaß“ habe es gemacht, zu sehen, wie gut sie am Sonntagnachmittag im Naumburger „Euroville“ mithalten konnte. „Aber am Ende sind wir Sportler, und Sportler finden es immer erstmal Mist, wenn sie verloren haben“, sagte Fabian Kunze, der Drittliga-Trainer des HC Burgenland am gestrigen Abend nach der knappen 30:31-Heimniederlage gegen den Tabellenführer MTV Braunschweig.