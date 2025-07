Zum ersten Mal hat am Wochenende in Gerlebogk ein Treffen von Bulli-Freunden stattgefunden. Dabei geht es laut den Teilnehmern neben den Fahrzeugen vor allem um eines: Gemeinschaft.

Gerlebogk/MZ - „Ich mag alte Autos, die haben noch Seele“, meint Uwe Wachsmuth, Inhaber des Strandbads und Campingplatzes in Gerlebogk und seit einigen Jahren stolzer Besitzer eines VW Bulli. So ist es nicht verwunderlich, dass er sofort offen war, als der Köthener Sven Kühne vor einiger Zeit auf ihn zukam und fragte, ob er auf dem Areal ein Treffen für Liebhaber der berühmten Busse organisieren dürfe. Am vergangenen Wochenende war es nun so weit: Das „Bulli-Beach-Treffen“ hat seine Premiere gefeiert.