HCB-Männer holen/verlieren einen Punkt - doppelte Tabellenführung

Torhüter Marian Voigt (hier in einem früheren Spiel) trug mit seinen Paraden wesentlich zur Aufholjagd des HC Burgenland in der zweiten Halbzeit gegen Pirna/heidenau bei.

Plotha/Dessau - Ein gewonnener oder ein verlorener Punkt? Svajunas Kairis, Trainer der Oberliga-Handballer des HC Burgenland (HCB), wollte und konnte diese Frage nicht klar beantworten. Wie auch, wenn seine Mannschaft einerseits sechs Tore aufholt, andererseits aber in den Schlussminuten eine Zwei-Tore-Führung nicht ins Ziel retten konnte?

Beim 23:23 gegen die SG Pirna/Heidenau zeigten zunächst die angereisten Sachsen, warum sie mit im Spitzenfeld der Liga platziert sind. Schnell lagen sie beim 1:4 mit drei, später, beim 8:14, sogar mit sechs Treffern vorn. „Das war eine katastrophale erste Halbzeit von uns. Das habe ich auch so klar in der Kabine ansprechen müssen“, sagte Svajunas Kairis nach der Partie.

Stolz war er dann über die Leistung seiner Truppe nach dem Seitenwechsel. Angeführt von einem starken Richard Vogel auf Rechtsaußen sowie dank der Paraden von Torwart Marian Voigt holte man Tor um Tor auf. Beim 20:19 in der 52. Minute lag der HCB erstmals selbst in Führung, und die Anhänger in der Plothaer Sporthalle durften auf den Heimsieg hoffen. Doch dazu hätten sich die Gastgeber in den Schlussminuten nicht mehrere Unkonzentriertheiten leisten dürfen. „Stark, wie wir zurückgekommen sind, aber schade, dass wir dann doch noch den Erfolg aus den Händen gegeben haben“, so Kairis. Eine hitzige Schlussphase und überhaupt eine recht hektische Partie mit vielen Schiedsrichter-Diskussionen hallten noch eine ganze Weile nach.

Der Vorsprung von Spitzenreiter HCB ist mit nun drei Minuszählern auf ein einziges Pünktchen geschrumpft, da die Verfolger aus Halle und Köthen ihre Begegnungen gegen Aschersleben und Zwickau gewinnen konnten. Am kommenden Sonnabend treten die Burgenländer beim Viertletzten in Freiberg an. Eine Woche später folgt der Jahresabschluss zu Hause gegen Aschersleben. „Das sind zwei Spiele, die wir gewinnen wollen und gewinnen werden“, gibt sich Coach Kairis kämpferisch.

Verzichten muss der HCB ab dem Sommer übrigens auf Kevin Szep-Kis. Der Rückraumspieler wechselt, wie der Verein gestern bestätigte, zur neuen Saison zum Drittligisten nach Saarlouis.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Burgenland - Pirna/Heidenau 23:23 (9:14). HC Burgenland: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke, Kenny Dober 6/2, Niklas Seifert, Steve Baumgärtel 3, Tim Bielzer 1, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche 1, Kevin Szep-Kis 3, Richard Vogel 5, Tom Hanner 2, Marcel Popa 2 - Siebenmeter: HCB 2/2, Pirna 3/3; Zeitstrafen: HCB 3, Pirna 3.

Souverän gegen Apolda

Den nächsten Sieg einfahren konnte hingegen die Damen-Mannschaft des HC Burgenland in der Mitteldeutschen Oberliga. Gegen Apolda/Großschwabhausen gelang ein souveräner 32:24-Heimsieg. Bereits zur Halbzeit hatten die HCB-Frauen mit 16:13 in Front gelegen. Beim Stand von 24:16 schien die Partie schon „im Sack“ zu sein. Doch die Gäste aus Thüringen kamen mit einem Drei-Tore-Lauf noch einmal näher heran. Die Butter ließen sich die Gastgeberinnen, die Tabellenzweite bleiben, dann aber doch nicht mehr vom Brot nehmen.

Carmen Ringler (hier in einer früheren Partie) trug vier Treffer zum Heimsieg gegen Apolda/Großschwabhausen bei. (Foto: Torsten Biel)

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: Burgenland - Apolda/Großschwabhausen 32:24 (21:12). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig, Julia Pöschel 5, Marie Knappe, Juliana Maul 7, Sandra Kube 3, Lea Guderian 2, Jasmin Heinz 1, Lena John 1, Justine Schmitz 8/3, Lea Schönefeld 1, Carmen Ringler 4, Celine Knorr, - Siebenmeter: HCB 3/3, Apolda 3/2; Zeitstrafen: HCB 1, Apolda 1.

Deibicht-Team chancenlos

Weitgehend chancenlos war hingegen die zweite Männermannschaft des HCB bei ihrem Sachsen-Anhalt-Liga-Gastspiel bei der SG Kühnau. Bis zur ersten Auszeit in der 12. Minute hatte sich das Team von Spielertrainer Marcus Deibicht schon einen 2:7-Rückstand eingehandelt. Anschließend präsentierte man sich besser, kam beim 11:9 auf zwei Tore ran, um dann aber fünf Gegentore in Folge zu kassieren. Kühnau hielt den Vorsprung nach der Pause konstant und gewann souverän mit 33:25. Der HCB bleibt Vorletzter der Sachsen-Anhalt-Liga.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: SG Kühnau - Burgenland II 33:25 (16:9). HCB II: Max Knoblauch; Jakob Aumann, Marcus Deibicht, Marcus Födisch 3, Eric Emmerich 5, Tim Kurrat1, Stephan Fichtner 7/3, Paul Zänker 1, Lucas Haucke, Martin Tillmann 1 - Siebenmeter: Kühnau 3/2, HCBII 4/3; Zeitstrafen: Kühnau 5, HCB II 4.