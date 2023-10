Die Burgenland-Frauen vor dem Oberliga-Topspiel gegen den HC Leipzig II, das sie am Samstag in Plotha mit 25:23 für sich entschieden.

Plotha/Magdeburg. - Spitzenspiel auf der einen Seite, Abstiegskampf auf der anderen - die beiden Flaggschiffe des HC Burgenland erlebten am Wochenende die komplette Bandbreite des Handballsports, wobei sie jeweils das bessere Ende hatten. Während die Frauen am Samstag das Gipfeltreffen der Mitteldeutschen Oberliga gegen den HC Leipzig II gewannen und damit selbst den ersten Platz übernahmen, schöpfen die HCB-Männer in der 3. Liga nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge neue Hoffnung, denn der Aufsteiger setzte sich - nicht unbedingt erwartet - am Sonntag beim Juniorteam des Champions-League-Siegers SC Magdeburg durch.