Rüdiger Neumann betreibt eine eigene Firma, sitzt im Gemeinderat Laucha und steht zwei Vereinen in seinem Heimatort Burgscheidungen vor. Was die Gründe für sein vielfältiges Engagement ist. Eine neue Folge der Reihe „Leute von nebenan“.

Burgscheidungen - Wenn er über das Dorfgemeinschaftshaus in Burgscheidungen spricht, kommt Rüdiger Neumann regelrecht ins Schwärmen. Er kennt hier jedes Fleckchen, weiß von den Bemühungen um dessen Erhalt und was hier alles so los ist. „Wir sind schon stolz auf unseren Saal, er ist der kulturelle Mittelpunkt in unserem Ort“, sagt Neumann. Der 58-Jährige ist Chef des Dorfgemeinschaftshausvereins.