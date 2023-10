Das DRK übernimmt den Edeka-Markt in der Taborer Straße, in dem künftig Menschen mit Handicap arbeiten werden. Während der rund zweimonatigen Schließzeit wird Kunden ein besonderes Angebot gemacht.

Wird sich ab Ende November in einen Cap-Einkaufsmarkt verwandeln: der Edeka-Markt in der Taborer Straße in Naumburg. Wie es innen einmal aussehen wird, zeigt DRK-Vorstandsvorsitzender Sebastian Berger anhand eines Plans.

Naumburg - Die Telefonate standen in der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes Naumburg/Nebra nicht still, nachdem Ende August in unserer Zeitung bekannt wurde, dass der Betreiber des Edeka-Marktes in der Taborer Straße altersbedingt diesen zum 26. November schließen und an gleicher Stelle erst zum 1. Februar 2024 ein vom DRK betriebener Lebensmittelmarkt mit der Bezeichnung Cap-Markt (Cap steht für Handicap) eröffnen wird.