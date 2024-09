Zwei Sekunden vor Schluss entscheidet der Neuzugang aus Leipzig das Landesderby der 3. Liga in Bernburg zugunsten des HCB. Burgenland-Frauen bleiben an der Tabellenspitze.

Franz Häcker (r.), hier beim Jubeln mit Kapitän Marcel Popa, erzielte den Siegtreffer für den HCB in Bernburg. Die Burgenländer bezwangen den SV Anhalt zum ersten Mal in der 3. Liga.

Bernburg/Zwickau/Plotha. - In der „Hinz-Hölle“, der Heimspielstätte der Drittliga-Handballer des SV Anhalt Bernburg, war am Samstagabend mächtig Zunder. „Ich kannte die Halle noch nicht. Es ist unglaublich laut dort. Du wirst von den Zuschauern, die direkt hinter deiner Bank sitzen, pausenlos belöffelt“, berichtet HCB-Trainer Fabian Kunze. Die Roten Karten gegen seine Schützlinge Nicolas Neumann in der ersten und Leon Wellner in der zweiten Halbzeit hätten die Stimmung zusätzlich aufgeheizt. Übergekocht ist sie dann aber in der dramatischen Schlussphase.