Dünne Personaldecke in Stößen Grundschule in Nöten: Nun lassen Lehrer Erst- und Zweitklässler Kopfhörer aufsetzen

Nach dem Abschied dreier Pädagogen ist an der Stößener Grundschule die personelle Not groß. Die ersten und zweiten Klassen wurden jeweils zu einer Klasse mit je über 30 Schülern zusammengelegt. Was das Landesschulamt unternimmt.