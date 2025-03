Leute von nebenan; Die Zeuchfelderin Annalena Jänicke ist nach Jahren in der Sterne-Gastronomie in die Heimat zurückgekehrt und eröffnet in Kürze im Naumburger Steinweg ihr eigenes Café mit dem Namen Lavendelblüte. Foto: Andreas Löffler

Am Freitag, 28. März, findet um 11 Uhr die Eröffnung eines neuen gastronomischen Angebots in Naumburg statt. Im Café „Lavendelblüte“ im Steinweg 17/18 ganz in der Nähe des Naumburger Doms wird Konditormeisterin Annalena Jänicke, die bei Sternekoch Johann Lafer lernte und zahlreiche Stationen in der Spitzengastronomie durchlief, Patisserie nach französischem Vorbild anbieten. Der geplante Start hatte sich wegen Lieferschwierigkeiten bei einem Handwerker verzögert.