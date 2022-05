Großes Wegeebnen im Kloster Memleben

Memleben - Über Kieswege, treppauf und treppab wandelte dieser Tage besonderer Besuch mit wertvollem Tascheninhalt durch die geschichtsträchtige Klosteranlage Memleben. Zwischen den verbliebenen Mauern der Klosterkirche hielt er für einen nicht minder besonderen Moment inne. Unter freiem Winterhimmel überreichte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff Landrat Götz Ulrich (beide CDU), der in diesem Fall als Vorstand der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben fungierte, einen Fördermittelbescheid in Höhe von gut vier Millionen Euro. Damit wurden im Beisein von Mitgliedern der Stiftung, des Kuratoriums und Vorstandsmitgliedern des Fördervereins Kloster und Kaiserpfalz sowie Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) Wege in doppeltem Sinn geebnet.

