Bad Kösen/Be/Mhe. - In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Kösener Berbigstraße ist am Montagnachmittag in einer Küche ein Brand ausgebrochen. Angerückt waren freiwillige Feuerwehren aus Bad Kösen, Naumburg, Hassenhausen und Punschrau. 22 Menschen mussten nach Informationen unserer Zeitung in Sicherheit gebracht werden. Drei Personen kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum, so die Polizei. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht nutzbar.