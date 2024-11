Naumburg/hbo. - Zu einem großen Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend an den Naumburger Weinbergen. Es bestand der Verdacht, dass Kinder in die Saale und damit in höchste Gefahr geraten sind. Die Angst der Polizisten beruhte auf zwei Kinderfahrrädern, die am Fluss gefunden worden waren.

Niemand ertrunken, keiner verletzt

Der Verdacht bestätigte sich aber zum Glück nicht. Um 18.15 Uhr gab es Entwarnung. Die Kinder sind wohlauf, die Fahrräder waren vergessen worden, teilte ein Polizeisprecher mit.