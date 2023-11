Im Süden der Domstadt will ein Investor auf 26,2 Hektar Ackerfläche künftig Sonnenstrahlen in Strom verwandeln. Ausschuss stimmt Vorhaben zu. Generelles Konzept ist in Arbeit.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen, wie beispielsweise auf diesem Bild zu sehen, entstehen derzeit an vielen Orten in Deutschland.

Naumburg. - Seit zwei Jahren sucht die ReEnReal GmbH & Co. KG aus Linz am Rhein rund um Naumburg nach Flächen, um dort im großen Stil Photovoltaik-Module aufzubauen. Und nun scheint man sich mit zwei Agrargenossenschaften einig geworden zu sein, um deren Felder am Rande des Ortsteils Boblas nutzen zu können. Dies jedenfalls ging aus der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschuss des Naumburger Gemeinderates hervor. Dieser empfahl - um es schon mal vorwegzunehmen - das Projekt einstimmig. Der Rat wird nun am 6. Dezember über den Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes entscheiden.