Große Hilfsbereitschaft

Mitgefühl sowie Forderungen nach Frieden und Freiheit für die Menschen in der Ukraine wurden am Dienstag auf dem Naumburger Markt artikuliert.

Naumburg - In Zeiten, in denen die schlimmen Nachrichten dominieren, sind Hilfsbereitschaft, Solidarität und Zusammenhalt der Menschen in Europa ein großer Lichtblick. Auch aus der Saale-Unstrut-Region sind derzeit viele in Richtung Ukraine, Slowakei und Ungarn unterwegs, um Angehörige und Freunde in Sicherheit zu bringen oder Hilfsgüter dorthin zu liefern, wo sie gebraucht oder weiterverteilt werden.

Doch auch wer hier vor Ort bleibt, kann sich engagieren. Hilfsprojekte erhoffen sich vor allem finanzielle Unterstützung. 10.425 Euro sind, stand Donnerstagmorgen, bisher auf dem Spendenkonto des Burgenlandkreises zusammengekommen. Das Geld soll an ein Notfallklinikum in Kiew überwiesen werden. Den Kontakt dazu stellte Wolodja Pankiw (Musiklehrer an der Kreismusikschule) her; die Patentochter seiner Schwester arbeitet als Anästhesistin in dem Krankenhaus.

Um weitere 3.000 Euro wird das Spendenkonto durch die Großzügigkeit des Bildhauers Stefan Hutter anwachsen. Er hatte das Geld vom Naumburger Lions Club für die Erweiterung der Weihnachtskrippe an der Wenzelskirche gespendet bekommen, will es aufgrund der aktuellen Entwicklung nun aber in Richtung Ukraine weitergeben (siehe auch Seite 8).

Jenny Hermann koordiniert die Abholung der Möbel einer verstorbenen Punkewitzerin durch Frank Mayntz vom Integrationsverein. (Foto: Torsten Biel)

Doch nicht nur Geld ist dieser Tage gefragt. In der Kleiderkammer des Vereins „Integration Naumburg“ am Holzmarkt 7 nehmen Ehrenamtler derzeit montags bis freitags, 15 bis 18 Uhr, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Desinfektionsmittel, Kleidung und Schuhe sowie FFP-2-Masken entgegen. „Vor allem aber brauchen wir Babynahrung und rezeptfreie Medikamente“, sagt Frank Mayntz, der seit vielen Jahren im Verein tätig ist. Die Spendenbereitschaft sei sehr hoch. Auch hätten sich Bürger gemeldet und angeboten, Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Das habe es noch vor sieben Jahren, als vor allem syrische Menschen nach Naumburg kamen, nicht gegeben. Doch Mayntz nimmt mit seinen Mitstreitern nicht nur Spenden am Holzmarkt entgegen, sondern holt seit vielen Jahren auch per Transporter Möbel ab, die Einheimische für Menschen in Not spenden. Am gestrigen Donnerstag etwa war er deshalb in Punkewitz. Dort war Anfang Februar Kirsten Dierssen verstorben, die schon in der Vergangenheit gespendet hatte. Ihre in Hamburg lebende Tochter stimmte zu, dass Schränke, Kühlschrank und weitere Dinge an den Hilfsverein gehen. Nachbarin Jenny Hermann koordinierte die Abholung durch Frank Mayntz. Die Möbel werden zwischengelagert. Die Stadt Naumburg und die GWG prüfen gerade, wo Wohnungen leer stehen und bezugsfertig für Flüchtlinge sind, die dieser Tage in Naumburg eintreffen könnten. Wenn die Wohnungen gebraucht werden, stehen die gespendeten Möbel zum Einrichten bereit.

Die Geflüchteten Sidbe (l.) und Komando aus Burkina Faso beziehungsweise Mali helfen Frank Mayntz seit geraumer Zeit bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten. (Foto: Torsten Biel)

Neben dem Sammeln von Spenden sind derzeit immer wieder auch Solidaritätsaktionen für die Menschen in der Ukraine zu beobachten. Als Donnerstagmittag die Glocken des Naumburger und des Merseburger Doms sieben Minuten lang erklangen, um der Menschen im Ukraine-Krieg zu gedenken, waren auch die Schüler des Naumburger Domgymnasium angehalten, in einer Gedenkminute innezuhalten, „denn nun tobt dieser Krieg bereits seit einer Woche, und noch immer sind die toten Soldaten auf beiden Seiten und die betroffenen Zivilisten ungezählt“, sagt Dirk Heinecke, der Leiter des Gymnasiums. Zudem informierte er darüber, dass die siebten Klassen seiner Schule eine Kunstaktion mit selbst gestalteten Drucken zum Krieg unter dem Thema „Gute Botschaften“ gestalten werden. „Die Klassen besprechen weitere Ideen, wie wir unsere Ablehnung des unerhörten Angriffs auf die Menschenrechte durch Putins Regime deutlich machen können.“

Informationen zu Spendenmöglichkeiten liefert das Bürgertelefon unter 0800/3330013. Frank Mayntz vom Verein „Integration Naumburg“ ist unter 0177/3514057 erreichbar.

Das Spendenkonto des Burgenlandkreises als Empfänger lautet: Sparkasse Burgenlandkreis DE24800530001131053261 - Verwendungszweck: Spende für die Ukraine.