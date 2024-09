Auf dem Gerichtskellerplatz in Freyburg finden derzeit parallel zu den Bauarbeiten im Zuge der Neugestaltung des Areals Grabungen statt. Was Archäologen bereits gefunden haben.

Grabungen in Freyburgs Innenstadt: Welche Rätsel ein alter Gewölbekeller aufgibt

Grabungszeichnerin Gesine Schlesinger begleitet die Grabung des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie in Zusammenarbeit mit dem Anhaltischen Förderverein für Naturkunde und Geschichte im Zuge der Bauarbeiten auf dem Freyburger Gerichtskellerplatz.

Freyburg - Bagger und Laster rollen von einer Stelle zur anderen. Ein Bauzaun umgrenzt das Areal, an dem Container stehen. Lange orangefarbene Rohre liegen auf dem Boden. Der Gerichtskellerplatz in Freyburg ist seit Wochen eine Baustelle. Mittendrin Grabungszeichnerin Gesine Schlesinger, die die Überreste vergangener Zeiten in Augenschein nimmt.