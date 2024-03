Landrat Götz Ulrich wirft AfD-Kreisräten vor, dass eine Demonstration am 25. März direkt an seinem Haus in Bad Bibra entlangführen soll. Wie sich die Angesprochenen wehren.

Naumburg/Bad Bibra. - Die AfD plant für Montag, 25. März, von 18 bis 21 Uhr einen Demonstrationszug durch Bad Bibra, der unter dem Motto „Stoppt den großen Raubzug“ erfolgen soll. Das kündigte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montag im Kreistag an. Jedoch nicht, um die Demo zu bewerben, sondern um den Anmeldern, bei denen es sich seinen Angaben zufolge um die AfD-Kreisvorsitzenden des Burgenland- und Saalekreises, Lothar Waehler und Hans-Thomas Tillschneider, handelt, „Nazi-Methoden“ vorzuwerfen. Denn laut Ulrich sieht man an der geplanten Demoroute, dass „extra ein gezielter Umweg für mich“ geplant ist, um „mir zu Hause einen netten Besuch abzustatten“, so der Landrat ironisch.