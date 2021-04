Glücklich auf dem Rücken der Pferde

Nebra - Einmal in der Woche ist für Ben-Luca ein besonderer Tag. Dann geht es nach Steinbach zu Puschel und Bibi und all den anderen Pferden auf dem Hof von Bärbel Schuhte. Das Reiten, Streicheln und Führen der großen wie kleineren Tiere ist für den Jungen aus Nebra Therapie. Der Achtjährige hat eine geistige Behinderung mit einer umschriebenen kombinierten Entwicklungsstörung. Seine feinmotorischen Fähigkeiten und sein Kurzzeitgedächtnis sind eingeschränkt, sein Gleichgewicht ist gestört. Zudem ist Ben-Luca, der die Naumburger Käthe-Kruse-Schule besucht, verhaltensauffällig.

Die Liste der Beeinträchtigungen und Erkrankungen, die seine Mutter Jennifer Röhreich und ihr Lebensgefährte Reiner Stahr aufzählen, ist lang. „Er hat schon sechs Operationen hinter sich, die siebente ist geplant“, sagt die 30-Jährige. Dass Ben-Luca anders ist als gleichaltrige Kinder wurde damals im Kindergarten entdeckt.

Im März 2019 mit Therapie begonnen

Die Therapie im Bad Bibraer Ortsteil bringt dem Jungen seit März 2019 indes nicht nur Freude und Abwechslung. „Wir wollten es einfach versuchen. Er macht schon kleine Fortschritte und wirkt ausgeglichener“, so die Nebraerin weiter. Bei Fahrten von Nebra nach Eckartsberga sei man auf das Schild des Therapiehofes aufmerksam geworden. Finanziell unterstützt wird die kleine Familie vom Verein „Herzensangelegenheit“ , der nun für ein Jahr die Therapiekosten übernehmen wird.

Vor einigen Wochen veröffentlichte Jennifer Röhreich auf Facebook einen Beitrag, um einen Verein, eine Stiftung oder Sponsoren auf das Schicksal ihres Sohnes aufmerksam zu machen, da die Krankenkasse die Therapie auf dem Reiterhof nicht finanziert. Sie soll unter anderem das Wahrnehmungsvermögen, das Körperbewusstsein und die motorische Koordinationsfähigkeit schulen. Schließlich meldete sich der in Wansleben ansässige Verein. Kathleen Brumme, Inhaberin eines Friseursalons in Querfurt und ehrenamtlich im Verein aktiv, besuchte und berät die Familie in Nebra. „Wir unterstützen Familien von krebs- oder schwerst kranken Kindern und erfüllen Wünsche. Auf die Schicksale machen uns oft Krankenschwestern oder Freunde der jeweiligen Familie aufmerksam“, erzählt Kathleen Brumme. In Naumburg sorgte der Verein, der auf Spenden angewiesen ist und derzeit elf Mitglieder zählt, dass eine alleinerziehende Mutter mit ihrer gehbehinderten Tochter einen Treppenlift erhielt (wir berichteten).

Das Leben der Familie ist voll und ganz auf Ben-Luca ausgerichtet. „Die Tage sind stets durchgeplant. Wir können nicht spontan etwas unternehmen. Und auch die aktuelle Situation mit Corona arbeitet in ihm. Er leidet unter Schlafstörungen“, berichtet Jennifer Röhreich. Die gelernte Kinderpflegerin und Sozialassistentin ist derzeit zu Hause. Über Fortschritte mit der Reittherapie hinaus hat die Familie indes noch einen weiteren Wunsch. „Wir hoffen, dass uns die Krankenkasse ein Therapiebett sowie einen Reha-Kindersitz für das Auto finanziert“, so Ben-Lucas Mutter.

Ehrung für Engagment erhalten

Gemeinsam mit Partnern gründeten Mandy und Nico Brandtner den eigenen Verein „Herzensangelegenheit“. Nachdem ihr Sohn Charly kurz nach seinem fünften Lebensjahr an Krebs gestorben war, unterstützten sie einige Jahre den Verein krebskranker Kinder in Halle. Für ihren Einsatz erhielten sie daraufhin den Engagementpreis „Goldener Gustav“ verliehen. Der Verein unterstützt Familien mit krebs- und schwerst kranken Kindern sowie Kinderstationen. (Constanze Matthes)

Spenden an den Verein gehen auf das Konto bei der Saalesparkasse mit der Iban: DE 08 8005 3762 1894 0869 84. Damit Ben-Luca auch später Reittherapie erhält, sammelt die Familie über ein eingerichtetes Jugend-Giro-Konto unter der Iban DE 65 8005 3000 1141 4653 76. Näheres zum Verein unter: www.herzensangelegenheitev.de