Die Sanierung der Bahnsteigüberdachungen in Bad Kösen hängt unmittelbar am Zeitplan der Arbeiten auf der Bahnstrecke Naumburg-Großheringen. Wie sieht der weitere Ablauf aus?

Gleiswechsel steht bevor - was heißt das für Reisende?

Bad Kösen. - Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit nicht nur an ihren vier Saalebrücken in Bad Kösen, bei Saaleck und Bad Sulza (wir berichteten), sondern auch an den Bahnsteig-Überdachungen des Kurstadt-Bahnhofs. Diese sind marode und bedürfen dringend einer Sanierung.