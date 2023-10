Ab dem 23. Oktober finden umfangreiche Gleisarbeiten am Naumburger Marienring statt. Die Straßenbahn verkehrt deshalb auf verkürzter Strecke. Für die Baumaßnahme gab es Geld vom Land.

Straßenbahn in Naumburg

Naumburg/cm - Aufgrund von Gleisbauarbeiten am Naumburger Marienring wird die Naumburger Straßenbahn von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, nur zwischen der Haltestelle Poststraße und dem Hauptbahnhof fahren. Der Streckenabschnitt zwischen Poststraße und Salztor kann nicht bedient werden, das betrifft die Haltestellen Marientor, Curt-Becker-Platz, Vogelwiese und Salztor, teilt die Straßenbahn in einer Ankündigung mit und bittet bei den Fahrgästen um Verständnis.

Als Alternative bestehen folgende Fahrtmöglichkeiten mit den Bus: Stadtlinie 101 alle 30 Minuten ab Postring Richtung Flemmingen - mit Umstieg an der Haltestelle Poststraße zur/von der Straßenbahn - bis Haltestelle Jenaer Straße sowie Landeslinie 820 stündlich ab Naumburg Hauptbahnhof - Richtung City-Busstopp - Zeitz bis Haltestelle Curt-Becker-Platz.

Erste Arbeiten für das kommende Vorhaben sind bereits am vergangenen Sonnabend gemacht worden. Dabei wurde die Deckschicht in der Kurve im Marienring entfernt, wie die Naumburger Straßenbahn auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab. Auf rund 50 Metern werden die Gleise erneuert. Staatssekretär Sven Haller (FDP) übergab dafür im August 40.500 Euro an Fördermitteln des Landes.