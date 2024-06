Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Überraschung in der Kreisliga: Weil Lossa/Rastenberg nicht nur auf den möglichen Aufstieg in die Kreisoberliga verzichtet, sondern seine Spielgemeinschaft aufteilt - die zweite Mannschaft tritt weiter in der hiesigen Kreisklasse an, die erste Vertretung wechselt nach Thüringen -, steht der zweite Absteiger neben Balgstädt/Laucha II damit fest. Die Reserven der SG Blau-Weiß Bad Kösen und des FC ZWK Nebra bleiben dadurch in der Kreisliga, während der FSV Klosterhäseler als Aufsteiger in die Kreisoberliga feststeht.