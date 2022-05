Gleina trifft spät vom Punkt

Naumburg - In der hiesigen Kreisliga-Staffel ist nach der Titelvergabe an den Baumersrodaer SV nun auch die zweite Entscheidung gefallen: Herrengosserstedt II muss absteigen. Zu groß ist der Rückstand und zu schlecht ist das Torverhältnis der ESV-Reserve, zumal ihr beim Stand von 7:0 für die Gastgeber zur Halbzeit abgebrochenes Spiel bei Balgstädt/Laucha II noch nicht verhandelt wurde.

KREISLIGA: Balgstädt/Laucha II - Gleinaer SV 2:3 (1:1). Nach einem Konter brachte Horst Philipp (3.) den GSV früh in Front. Auf der Gegenseite startete die Unstrut-Kombi in der 24. Minute über Johannes Schmidt und Philipp Zille einen Angriff. Thomas Elste scheiterte zunächst an GSV-Keeper Rainer Winkler, aber im zweiten Versuch war er zum 1:1 erfolgreich. Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste den besseren Start: Vier Minuten nach Wiederbeginn nutzte Steffen Rose ein Fehlabspiel des BSV/ BSC-Teams zum 1:2. Sechs Minuten später stellte Tim Ruhland mit einem unhaltbaren Freistoß den Gleichstand her. Durch einen aus Sicht der Gastgeber umstrittenen Foulstrafstoß, den Max Illig (81.) verwandelte, gingen schließlich alle drei Punkte nach Gleina.

Beim mit 3:2 siegreichen Kreisligisten Gleinaer SV stand am Sonnabend in Laucha Rainer Winkler zwischen den Pfosten. (Foto: Torsten Biel)

Bad Bibra/Saubach - Baumersrodaer SV 1:3 (1:2). Der Torjäger der bereits längst als Staffelsieger und Aufsteiger zur Kreisoberliga feststehenden Gäste, Albert Reinicke (4.), traf in Saubach ziemlich schnell für den Favoriten, aber Dominik Werner (29.) glich nach einem Steilpass von Benjamin Hönig völlig freistehend aus. Acht Minuten später wurde BSV-Akteur Mathias Engel direkt an der Strafraumgrenze gefoult, und Referee Theile zeigte auf den Punkt. Reinicke verwandelte den Elfmeter zum 1:2-Pausenstand. Moritz Hartung, Keeper der Fortuna/TV-Kombi, bewahrte seine Elf vor weiteren Gegentreffern. Die Platzherren versteckten sich in der Folgezeit nicht und hatten auch gute Chancen, die aber Michael Schubert und Murtaza Ehsani nicht nutzen konnten. Ex-Trainer Michael Schubel stellte sich bei den Finne-Kickern noch mal in den Dienst der Mannschaft und sorgte in der zweiten Halbzeit für Belebung. BSV-Torwart Tim Walter machte weitere Einschussmöglichkeiten von Schubert und Ehsani zunichte. Eine Viertelstunde vor Schluss bekam der Meister einen Handstrafstoß zugesprochen, den Albert Reinicke zum 1:3 verwandelte. Nach einem Foul von Walter an Durgham Alawasi entschied der Unparteiische erneut auf Strafstoß (86.), aber der BSV-Schlussmann parierte den Schuss von Werner.

FC ZWK Nebra II - ESV Herrengosserstedt II 5:0 (2:0). Von Beginn an setzte die ZWK-Reserve das Gästeteam unter Druck. Nach einem Doppelpass mit Marvin Christiani erzielte Ronny Ihle (5.) den Führungstreffer, und auf ähnliche Weise wurde die ESV-Abwehr auch beim 2:0 von Ihle (28.) ausgehebelt. Nach dem Seitenwechsel ging erneut von Marvin Christiani die Initialzündung aus, und Dennis Schmidt (75.) schloss diesen Angriff mit einem Distanzschuss ins rechte untere Eck ab. Obwohl die Entscheidung gefallen war, zeigten sich die Unstrutstädter weiter torhungrig. Henning Knuhr (88.) verwertete einen Pass von Nils Schmidt zum 4:0, und den Schlusspunkt setzte Dennis Schmidt per Strafstoß (90.) nach einem Foul an Christian Schmidt.

KREISKLASSE, Staffel 1: Reinsdorfer SV - SV Kaiserpfalz 1:4 (0:2). Die beiden Verfolger der (allerdings nicht mehr einholbaren) SCN-Dritten, deren Heimspiel gegen Schönburg/Possenhain ausfiel, tauschten die Tabellenplätze, weil die Reinsdorfer zu Hause den Kaiserpfälzern erneut unterlagen. „Das war eine enttäuschende Vorstellung unseres Teams gegen starke Kaiserpfälzer, die ihre Tore fast ohne Gegenwehr meist mit Einzelaktionen erzielen konnten“, berichtete RSV-Spielertrainer Ralf Staake. Reiner Stahr (14.), Martin Frenzel (17.) Chris Kaufmann (78.) und Eric Hoffmann (80.) schossen eine Vier-Tore-Führung der Kicker aus Wohlmirstedt und Memleben heraus, ehe René Romba (82.) nach einem Eckstoß das Ehrentor der Reinsdorfer erzielte.

Lossa/Rastenberg II - Baumersrodaer SV II 2:2 (1:1). Da sie gegenüber den Reinsdorfern das bessere Torverhältnis besitzt, hat der Eintracht/Union-Reserve ein Remis zum Sprung auf Rang zwei gereicht. Die Gastgeber lagen durch den Doppelpack von Thomas Eckert nach 20 Minuten mit 2:0 vorn. Thomas Kunth (42.) und Kapitän Johannes David (64.) stellten aber für Baumersroda II noch den Gleichstand her.

SV Mertendorf II - FSV Klosterhäseler 4:2 (3:1). Durch den Sieg im Kellerduell verkürzten die Wethautaler den Rückstand auf den Vorletzten FSV auf drei Zähler. Patrick Binder (3.) mit einer direkt verwandelten Ecke, Florian Sieske (5.) nach einem weiten Abschlag seines Keepers Pascal Reh und Maximilian Kranz (20.) nach Vorlage von Sieske sorgten für die Drei-Tore-Blitzführung der SVM-Reserve. Maximilian Block (24.) verkürzte nach einer Ecke von Sebastian Rasch, aber Leon Manger (62.) stellte per Strafstoß den alten Abstand wieder her. Dustin Spiegler (63.) traf zum Endstand.

Staffel 2: Lützen/Meuchen - VSG Löbitz 5:1 (2:0). Gegen das erfahrene Team des Spitzenreiters mussten die Löbitzer, bei denen der älteste Spieler 25 war, die befürchtete Niederlage hinnehmen. Elias Ehret brachte den Favoriten mit seinem Doppelpack (1./21.) auf Kurs. Michael Heinze baute den Vorsprung Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit auf drei Tore aus. David Hübner (69./70.) erhöhte gar auf 5:0, ehe Tom Böhme per Freistoß (74.) der VSG-Ehrentreffer gelang.