Nach Löscheinsatz an Kindertagesstätte Geht ein Feuerteufel in Wetzendorf um? Feuerwehr besorgt über Containerbrände

Seit dem vergangenen Jahr brannten in Wetzendorf mehrfach Container. Zuletzt rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Kindertagesstätte aus. Was Wehrleiter Martin Kürbis berichten kann.