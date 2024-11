Von sicheren Schulwegen und einer vernünftigen Bushaltestelle waren die Grundschüler in Sieglitz lange Zeit weit entfernt. Nach einem Zeitungsbericht kam nun Schwung in die Angelegenheit.

Sieglitz. - Es geschehen noch Zeichen und Wunder – doch nicht immer wie aus heiterem Himmel. Seit Jahren gärt in Sieglitz ein großes, vielschichtiges Problem. Der Weg für die Mädchen und Jungen hin zur Grundschule und zurück ist – egal ob zu Fuß oder per Bus – alles andere als sicher. Ende August berichtete Tagblatt/MZ, dass es für die „Fahrschüler“ auf der Straßenseite gegenüber der Schule keine vernünftig ausgebaute Bushaltestelle gibt, geschweige denn ein Wartehäuschen. Der Weg über die Straße ist zudem kreuzgefährlich, hält sich doch kaum ein Autofahrer an die per Verkehrsschild ausgewiesene Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometer pro Stunde. Für die aus dem Dorf zur Schule laufenden Kinder ist hingegen eine für Autofahrer wie Fußgänger kaum einsichtige Kurve, an der dicht ein Wohnhaus steht, eine gefährliche Stelle.