Garten der Geschichte(n)

Der Alte Friedhof in Buttstädt nahe der Kreisgrenze zählt zu den wenigen seiner Art in der Region. Die historische Anlage ist Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt.

Buttstädt - Goldgelb erstrahlen die Blüten der Butterblume, die einen Teppich auf der Wiese bilden. Die Bäume beginnen, ihr grünes Laubkleid anzulegen. Der Frühling ist eingekehrt, neues Leben - auch auf dem Alten Friedhof in Buttstädt, auf dem steinerne Grabmale und eiserne Kreuze an den Tod erinnern. Mittendrin: Friedhofsgärtner Robert Wagner, der Beete mit Friedhofsbepflanzung gießt, herabgefallene Äste aufsammelt.

Der Buttstädter Composanto-Friedhof zählt zu den 25 Außenstandorten der diesjährigen Bundesgartenschau in Erfurt und kann täglich besucht werden. „Seine Besonderheit sind die beiden Begräbnishallen, der Nord- und der Ostflügel, die das Gräberfeld umsäumen. In Mitteldeutschland gibt es nur drei ähnliche Anlagen - in Halle, Eisleben und eben in Buttstädt. Doch keine ähnelt der anderen, obwohl sie nach dem gleichen Prinzip erbaut worden sind. Die Berühmteste steht in Pisa “, erzählt Erich Reiche. Der 68-Jährige wohnt nur wenige Schritte vom Friedhof entfernt und ist Vorsitzender des 1991 gegründeten Fördervereins Alter Friedhof Buttstädt, der sich seit nunmehr 30 Jahren für dessen Erhalt und Pflege einsetzt. „Es war nicht fünf vor Zwölf, sondern drei vor Zwölf“, sagt Reiche mit Blick auf den damaligen Zustand des 3.300 Quadratmeter großen Areals, an dem der Zahn der Zeit genagt hatte. Bis 1861 haben hier Beerdigungen stattgefunden. Danach wurde der Friedhof dem Verfall überlassen, sein Dornröschenschlaf begann. „Es war alles verwildert, Grabsteine waren zerbrochen“, schildert Reiche.

Unter Denkmalschutz stehend

1591 auf dem früheren Gottesacker der wendischen Johannisgemeinde angelegt, ist der unter Denkmalschutz stehende und in den Händen der Kirche liegende Composanto-Friedhof Ausdruck sowohl eines Wandels im damaligen Bestattungswesen als auch des einstigen Reichtums der thüringischen Kleinstadt, die mit ihrem Viehmarkt, einer der größten Europas, zu Wohlstand gekommen war. Jedes Jahr Anfang November wechselten bis zu 20.000 Tiere, viele aus Osteuropa kommend, den Besitzer.

Erich Reiche ist Vorsitzender des Fördervereins Alter Buttstädter Friedhof, der sich für den Erhalt und die Pflege der historischen Anlage engagiert. (Foto: Torsten Biel)

Waren im Mittelalter die Verstorbenen in und an der Kirche beigesetzt worden, wurden Friedhöfe zunehmend außerhalb der Stadtmauern angelegt. So auch in Buttstädt. Nach der Gründung des Friedhofs wurden in den Folgejahren die beiden überdachten und säulenbewehrten Arkadenhallen errichtet. 1684 zerstörte ein verheerender Stadtbrand die Kirche der Johannisgemeinde. Später, wohl um 1700, entstand der Torturm. Mit Fördermitteln konnten in den 1990er-Jahren Turm und Dach sowie die Wände der Hallen gesichert werden.

Ältestes Stück aus drei Teilen

Die zahlreichen Grabmale aus Renaissance, Barock und Klassizismus erzählen Geschichten, führen in längst vergangene Zeiten und Kulturen. Wie viele es einst gegeben hat, sei nicht bekannt, da das Archiv abgebrannt ist, so Reiche. Hoch ragen die Grabmale aus Sandstein, mächtig und schwer wirken die Grabplatten. Wie jene von Bartholomeus Matthaei und seiner Frau Magdalena aus dem 17. Jahrhundert. Ihre Gestalten wurden in den Sandstein gemeißelt. Das älteste Grabmal, ein Epitaph für die Familie Brickener-Mattern, besteht aus drei Teilen; der mittlere weist auf die Dreifaltigkeit. Neben den Grabmalen in den beiden Hallen sind auf Tafeln die jeweiligen Inschriften zu lesen. Ein besonderes Beispiel von Grabkunst: eine Eichenimitation in Nachbarschaft einer mächtigen Eiche, die bereits rund 250 Jahre alt ist. Drei Bäume jener Art befinden sich auf dem Areal; eine davon steht auf einer Gruft.

Neben gusseisernen Kreuzen stehen Grabmale aus Sandstein. Für Farbe sorgen Frühlingsblüher. (Foto: Torsten Biel)

Zwischen 2011 und 2013 konnten acht gusseiserne Kreuze restauriert werden. Und die Bewahrung der Grabmale geht Stück für Stück weiter. Wer sich mit den Inschriften, Figuren und Symbolen all jener historischen Zeitzeugen beschäftigen will, braucht eine Weile - und die Freude am Entdecken. Die in Eisenach geborene Lyrikerin Daniela Danz schrieb ihre Magisterarbeit über den Friedhof. Im Juni 2019 gastierte die Autorin während eines Lesekonzerts auf dem Alten Friedhof. Denn regelmäßig finden hier Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte statt. Neben Besuchern aus der Ferne kommen regelmäßig Buttstädter auf den Gottesacker. „Der Friedhof ist ein Ort der Stille, der Ruhe“, berichtet Erich Reiche. Obwohl die Bundesgartenschau dem Friedhof derzeit reichlich Resonanz beschert.

Hintergrund: Geöffnet ist der Alte Friedhof in Buttstädt täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, außer bei bestimmten Veranstaltungen. Der Förderverein nimmt Spenden entgegen. Die Michaeliskirche lädt auch zu einer Besichtigung ein. Zu den weiteren 25 Außenstandorten der Buga Erfurt zählen neben dem Neuen Friedhof Mühlhausen und dem Historischen Friedhof Weimar viele Schlossparks und -gärten in Thüringen sowie das Rosarium Sangerhausen, der Park an der Ilm in Weimar sowie die Gärten in Bad Langensalza. Nähere Informationen online auf den Seiten www.buga2021.de oder www.alter-friedhof-buttstaedt.de