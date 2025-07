Ganze Vielfalt der Bücher: Welche große Namen in den Burgenlandkreis kommen

Ein bunter Reigen an Veranstaltungen vesammeln sich unter dem Dach des Literaturfestivals "Kumbra" im Burgenlandkreis.

Naumburg - Der Herbst im Burgenlandkreis wird ein literarischer. In der Vergangenheit als Literaturherbst an Saale, Unstrut und Elster überschrieben, seit 2024 unter dem Titel „Kumbra“ bekannt, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen bunten Reigen aus Veranstaltungen zwischen Naumburg und Nebra, Weißenfels und Zeitz zu erleben.