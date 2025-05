Nach Morddrohung Streik! Schiedsrichter im Burgenlandkreis bleiben geschlossen auf der Couch

Um ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu setzen, verkündet der Kreis-Fußballverband im Burgenlandkreis eine aufsehenerregende Aktion: Am Wochenende werden die Schiedsrichter keine Spiele auf Kreisebene pfeifen. Was die Hintergründe für den Schritt sind und was das für die Fußball-Partien heißt.