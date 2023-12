Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stößen. - Weder mit Tragkraftspritze noch mit Öl bindendem Sand rückte die Freiwillige Feuerwehr Stößen einem Problem zu Leibe, sondern mit einem Pilotprojekt - leider mit mäßigem Erfolg, wie Wehrleiter Sven Tschischka am Sonnabend zur Jahreshauptversammlung berichtete. Wegen der dünnen Personaldecke, wovon so ziemlich jede Wehr betroffen sei, schickte die Stößener in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Wethautal Werbebriefe an Bewohner, „die für uns als potenzielle Kameraden in Frage gekommen wären“, so Tschischka.