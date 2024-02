Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Über zweieinhalb Jahre ist es her, dass auf der Bundesstraße 176 zwischen Bad Bibra und Golzen ein Auto brannte und der 20-jährige Fahrer am Straßenrand stehend vor Schmerzen schrie. Er hatte sich schwere Verbrennungen zugezogen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Dass ein technischer Defekt das Unglück ausgelöst haben soll, wie es der junge Mann später der Versicherung gemeldet hat, bezweifelte diese jedoch. Zurecht, wie vergangene Woche Dienstag, 20. Februar 2024, während eines Strafprozesses am Amtsgericht Naumburg nachgewiesen wurde.