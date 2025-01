Für Babys, Mamas und auch Papas: Am Freitag startet das „Krabbel-Café“ am Naumburger Steinweg

Naumburg/hbo. - In unserer Zeitungsaktion „Ist das wertvoll oder kann das weg“ machte Johanna Bemmann-Orth im vergangenen Jahr als Kunstexpertin auf sich aufmerksam. Seit ein paar Monaten ist die Janisrodaerin nun aufgrund der Geburt ihrer Tochter in Elternzeit und hat festgestellt: Es fehlt an Möglichkeiten zum Austausch und Treffen von frisch gebackenen Eltern. Deshalb nahm Johanna Bemmann-Orth das Thema nun selbst in die Hand.

Sie lädt für den kommenden Freitag, 24. Januar, ab 10 Uhr zum ersten „Krabbel-Café“ ins „Cafe Curt“ an den Naumburger Steinweg ein. „Dort haben wir einen Raum ganz für uns, in dem man sich unterhalten, einen Kaffee trinken und auch sein Baby wickeln kann“, so die Janisrodaerin, die alle Jung-Mütter (oder -Väter) herzlich einlädt. Angedacht ist, dass das Format regelmäßig stattfindet. Ihre eigene Tochter will Johanna Bemmann-Orth auch mitbringen.