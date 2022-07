Fünf Verletzte nach Doppelunfall in Schulpforte, darunter auch Polizisten

Ein Unfall am Donnerstagmittag in Schulpforte zog eine folgenreichen Kollision nach sich.

Schulpforte - Auf der B 87 kam es Donnerstagmittag zwischen Schulpforte und Naumburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wendete eine Autofahrerin auf der Bundesstraße an einem Stauende. Dabei stieß sie mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei zusammen, obwohl dieses mit Blaulicht unterwegs war.

Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Polizeifahrzeug wurden beide Beamte leicht verletzt. An den Autos entstand ein beträchtlicher Sachschaden, heißt es. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zu besagtem Stau war es nahe Schulpforte zuvor bereits wegen eines anderen Verkehrsunfalls gekommen. Hier hatte ein Transporters laut Polizeiangaben Teile seiner unzureichend gesicherten Ladung verloren. Diese durchschlugen bei einem Auto im Gegenverkehr die Frontscheibe und verletzten beide Insassen. Auch sie kamen ins Krankenhaus. (hbo)