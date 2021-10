Frust wegen Sackgasse in Saalbergen

Schulpforte - Eine Absperrung in den Saalbergen, die an der Engstelle Richtung Naumburg errichtet wurde, sorgt aktuell für reichlich Ärger und Verdruss. Das Thema war jetzt im Ortschaftsrat Bad Kösen zur Sprache gekommen. Hintergrund ist, dass dort an einem privaten Weinberg oberhalb Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden und der Weg - immerhin die „Weinmeile“ - für Fußgänger wie Radfahrer nicht passierbar ist.

Seinem Unmut darüber hat unter anderem Jörg Erdmann, der Kaufmännische Leiter des Landesweingutes, in einem Hilferuf an Ortsbürgermeister Holger Fritzsche (BBK) zum Ausdruck gebracht. „Die Baumaßnahmen in der Schmettaustraße beeinflussen unser Geschäft (Reisebusse und Zulieferer) schon sehr. Die Krönung ist jetzt aber die Sperrung des Saalberge-Weges für Radfahrer. Wir hatten am Dienstag vier Kunden auf der Terrasse im Restaurant sitzen. In der Hauptsaison!“

Erdmann, der nach eigenen Angaben beim Bauordnungsamt der Stadt niemanden erreicht hat, hofft auf eine „faire Lösung“, vielleicht insofern, dass der Weg nicht in der ganzen Breite gesperrt werden muss oder die Sperrung zeitlich verkürzt wird. Dem Vernehmen nach ist diese bis 20. Oktober angekündigt aber nicht bekannt gemacht worden. Im Ortschaftsrat konnte seitens der Stadt keine Auskunft gegeben werden, man wolle die Angelegenheit prüfen, so OB Armin Müller (CDU).