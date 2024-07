Das „Friendship open air“ findet in diesem Jahr an einem neuen Ort statt. Veranstaltet wird es für die ganze Familie. Zumindest bis zum Abend. Dann dürfen die Eltern unter sich sein.

„Friendship open air“ 2024: Was das Elektro-Festival in Naumburg so besonders macht

Naumburg - Was Naumburg so an Feiern, Festen und Veranstaltungen zu bieten hat, und das nicht nur in den warmen Monaten, sucht seinesgleichen. Kaum ist das Kirschfest verklungen, steht das nächste Event ins Haus: das „Friendship open air“, ein Festival für elektronische Musik.