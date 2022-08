Freyburg begrüßt wieder Turner: 98. Jahn-Turnfest beginnt am Freitag

Freyburg - Mehr als 800 Athleten aus 90 Vereinen werden am kommenden Wochenende in Freyburg erwartet. Nach zweijähriger Pandemie-Pause findet am 20. und 21. August das nunmehr 98. Jahn-Turnfest statt; veranstaltet vom Landesturnverband Sachsen-Anhalt und der Stadt Freyburg. Den traditionellen Auftakt bildet am Freitagabend die Kranzniederlegung am Grab Friedrich Ludwig Jahns im Ehrenhof des Jahnmuseums. Zuvor stehen die Begrüßung durch den Präsidenten der Jahn-Gesellschaft, Josef Ulfkotte, und der Einmarsch der Fahnenträger auf dem Programm. Im Anschluss findet ein Empfang für geladene Gäste in der Marienkirche statt.

Vortragsabend mit Musik

Ab 20 Uhr werden zu einem musikalischen Vortragsabend der Berliner Kirchenmusikdirektor und Organist der Berliner Marienkirche, Kilian Nauhaus, sowie Thomas Fritzsch, Echo-Klassik-Preisträger und Gambist aus Freyburg, erwartet. Nauhaus, Ur-Urenkel von Jahns-Freund Franz Meffert, wird anhand von Briefen und Dokumenten ein Lebensbild seines Vorfahren zeichnen. Fritzsch wird den Abend musikalisch umrahmen. Der Eintritt ist frei.

Beisetzung im Friedwald

Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark wird am Sonnabend, 20. August, um 9 Uhr das Turnfest eröffnet. Den Kern des Programms bilden die Wettkämpfe im Gerätturnen. Läufe, das Jedermann-Turnen und verschiedene Workshops runden das Programm ab.

Zur Mittagszeit findet am Sonnabend die feierliche Beisetzung von Elli Schmidt im Freyburger Friedwald statt. Die Tochter des Freyburger Turnwarts und Trainers Heinrich Rosemann war im August 2020 in einem Berliner Altersheim im Alter von 100 Jahren verstorben. Sie nahm erfolgreich an Meisterschaften teil und gehörte mehreren Nationalteams an. Einst am Institut für Körpererziehung der Martin-Luther-Universität in Halle beschäftigt, war sie bis ins hohe Alter aktiv. Ein Foto zeigt sie lachend an der Seite der ältesten Turnerin Johanna Quaas zum Jahn-Turnfest 2012. Den Abschluss des Jahn-Turnfestes bildet am Sonnabendabend der Turnerball im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei. (cm)