Zahlreiche Eier des Anfang Mai am Naumburger Steinmeister entdeckten Großen Wiener Nachtpfauenauges, des größten Schmetterlings Europas, haben sich weiterentwickelt. Was nun passiert.

Naumburg - Selbst in athletischer Rückenlage, gelenkig wie ein Artist des Cirque du Soleil, denkt sie nur an das eine: ans Fressen. Schnell ist aus dem ganzen Blatt eines Mirabellen-Baumes ein halbes geworden. Doch was einmal ein Großes Wiener Nachtpfauenauge werden will, muss eben als Raupe kräftig zulangen. „Im folgenden Puppenstadium und später als fertiger Schmetterling frisst das Tier nämlich nichts mehr“, erzählt Holger Lemm.

Der Naumburger Mediziner ist Schmetterlingsexperte, der Anfang Mai von Dörte Zedler zum Gästehaus Steinmeister gerufen wurde, um eine faszinierende Entdeckung zu machen (wir berichteten): den größten Schmetterling Europas, das Große Wiener Nachtpfauenauge, das eher in südlichen Gefilden Europas heimisch ist und in den vergangenen Jahren nur wenige Male in Deutschland gesichtet worden ist. Der Nachtfalter aus der Familie der Pfauenspinner kann eine Flügelspannweite von bis zu 14 Zentimetern erreichen.

Raupen häuten sich siebenmal und wechseln die Farbe

Und von eben jenem Exemplar, einem Weibchen, entwickeln sich derzeit mehr als 30 Nachkommen, die in ihrer Verwandlung nun das Raupen-Stadium erreicht haben. Erste Raupen spinnen sich derzeit in Fäden ein, um sich zu verpuppen. Einige der Raupen, die mit der Zeit sich siebenmal häuten und mehrfach die Farbe wechseln, hält Holger Lemm bei sich, den Rest hat er zu Freunden und Bekannten gegeben.

Schmetterlingsexperte Holger Lemm mit dem Großen Wiener Nachtpfauenauge, das Anfang Mai am Steinmeister entdeckt wurde. (Foto: Torsten Biel)

Einige der Raupen haben eine Länge von rund elf Zentimetern. Sie sind hellgrün gefärbt, haben blaue Punktwarzen, aus denen schwarze Borsten wachsen, zur Abschreckung vor Fressfeinden. „Ich bin ja absoluter Laie, aber ich finde es sehr faszinierend“, sagt Dörte Zedler, die zwei der Raupen kurzerhand in einem Gaze-Behältnis in die Redaktion mitgebracht hat – samt Futtervorrat. „Die Tiere sind nicht so wählerisch, mögen Blattwerk von Obstbäumen wie Mirabelle, Pflaume oder Quitte“, erklärt Lemm. Doch die schwierigste Zeit kommt erst noch. Wenn die verpuppten Tiere den Winter überstehen müssen. „Wir müssen sie so halten, dass sie gut überwintern. Da gibt es Fallstricke, es braucht ein glückliches Händchen“, so Lemm. Es darf nicht so kalt und nicht so warm sein. Außerdem schätzt der künftige Falter Ruhe.

Nur kurze Lebenszeit des „fertigen“ Falters

Erst im kommenden Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, könnte sich dann ein wahres Schauspiel ereignen, wenn der Schmetterling seine Puppe verlässt, er schlüpft und seine Flügel entfaltet. Doch was dann? Holger Lemm hegt eine Hoffnung: Vielleicht gelingt es, die Art in der Region anzusiedeln. Hierzulande ansässig ist nur das Kleine Nachtpfauenauge. Doch bis sich Populationen entwickeln, braucht es Pärchen. Und wie die sich finden, lässt wieder staunen über die Natur. „Das Weibchen sondert einen Duftstoff ab, den das Männchen sogar aus mehreren Kilometern Entfernung wahrnehmen kann“, so Lemm.

Nach der Paarung ist allerdings Schluss mit lustig. Die Falter leben nur wenige Tage. Das Muttertier hat Holger Lemm präpariert und in seine Sammlung aufgenommen. Es gesellt sich zu anderen Exemplaren der Art, die er bereits besitzt. Laut dem Schmetterlingsexperten hat es nach dem Fund im Mai keine weitere Sichtung in Sachsen-Anhalt gegeben.

Einen weiteren tierischen Exoten, den der Naumburger Holger Lemm kürzlich entdeckt hat, ist der Südliche Zwergspanner (Idaea rusticata). Bisher in Deutschland noch recht selten, bevorzugt er trockenwarme Standorte und kommt in Teilen Europas und Asiens vor. Die Falter haben eine Flügelspannweite von 14 bis 20 Millimetern.