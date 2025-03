Was genau geschah in der Regionalbahn zwischen Jena und Naumburg?

Naumburg/hbo. - Die Bundespolizei sucht seit Dienstagnachmittag Zeugen und Betroffene eines Vorfalls, der sich am Donnerstag, 18. Februar, dieses Jahres in der Regionalbahn zwischen Jena und Naumburg abgespielt hat. Dort kam es laut Polizeiangaben gegen 16.45 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung, wobei zwei Frauen von drei Männern bedrängt und belästigt wurden.

Zeuge steigt am Naumburger Hauptbahnhof aus

Dank zweier Zeugen konnten die Tatverdächtigen damals von der Polizei gestellt werden. Gegen die Männer laufen nun Ermittlungsverfahren. Einer der Reisenden, die den Frauen Hilfe leisteten, erhielt damals einen Stoß in den Rücken. Er verließ daraufhin am Naumburger Hauptbahnhof den Zug, wird mitgeteilt. Die Frauen blieben in der Regionalbahn in Richtung Halle (Saale).

Hinweise an die Bundespolizei

Sowohl die beiden Betroffenen als auch die zwei Zeugen sind der Polizei bisher unbekannt. Sie werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg ( 0391/56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (0800/6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Das Gleiche trifft auf weitere Zeugen zu, heißt es.