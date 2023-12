Nachdem am Donnerstag eine Sprayerin von Polizisten in der Naumburger Bahnhofsstraße erwischt worden ist, reagierte die Frau aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

Naumburg/hbo - Am Donnerstag wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden in die Naumburger Bahnhofstraße gerufen, da dort eine Frau am Graffiti-Sprayen war. Die Beamten ertappten die Sprayerin auch auf frischer Tat. Jedoch habe sich die Betroffene keineswegs einsichtig gezeigt. „Nach längerem beruhigenden Einreden wurde die Frau zusehends aggressiver, schlug und trat nach den Beamten und widersetzte sich so einer Durchsuchung ihrer Person“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeireviers Burgenlandkreis.

Nur durch eine Fixierung am Boden und Anlegen der Handfessel konnte die Frau unter Kontrolle und anschließend ins Revierkommissariat gebracht werden. Neben der Sachbeschädigung wird sie sich nun auch für ihr aggressives Verhalten der Polizei gegenüber verantworten müssen, heißt es weiter.