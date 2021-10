Floriansjünger zum Sammeln und Kleben

Verkauf startet am Sonnabend. Was das Heft noch enthalten wird.

Stadtwehrleiter Christian Schirner und David Abram, stellvertretender Wehrleiter, zeigen ein Muster-Album. Das richtige nebst Sticker gibt es am kommenden Sonnabend am ersten Verkaufstag.

Naumburg - Der Startschuss für das nunmehr dritte Sticker-Album in Naumburg erinnert ein klein wenig an Harry Potter oder Apples iPhone. Da gab es lange Schlangen vor den Läden und ganz viel Geheimniskrämerei, wenn ein neuer Band, ein neues Handy auf den Markt kam. „Ich habe das Album im gedruckten Zustand noch nicht gesehen“, sagt Christian Schirner.

Hoffnung auf Nachwuchs

Der Naumburger Stadtwehrleiter sowie Mitglieder und Freunde der Naumburger Feuerwehr werden sich noch zwei Tage gedulden müssen. Erst am kommenden Sonnabend gibt’s das Sticker-Heft im E-Center in der Overwegstraße sowie im Edeka-Markt in der Jenaer Straße zu haben. Bis zum 8. Januar haben die Sammler Zeit, alle insgesamt 206 Sticker, darunter von 156 Feuerwehrleuten aus Naumburg und fünf Ortsteilen, zusammenzubekommen.

Den hiesigen Floriansjüngern geht es allerdings in erster Linie nicht so sehr ums Geld - jeweils zwei Euro pro Album-Verkauf sowie Erlöse aus Werbeanzeigen fließen direkt in die Feuerwehrkasse. „Wir wollen damit den Nachwuchs erreichen“, betont Schirner und meint damit ausdrücklich nicht Heranwachsende. „Kinder und Jugendliche haben wir ausreichend. Wir brauchen vielmehr künftige Einsatzkräfte zwischen 18 und 40 Jahren. Sehr gern auch Frauen und Seiteneinsteiger.“ Bereits nach zwei Lehrgängen (Grundkurs und Sprechfunk) können Neulinge sich an Einsätzen beteiligen. Der Stadtwehrleiter zeigt sich froh und dankbar, dass zu größeren Einsätzen Kräfte aus den Ortsteilen bereitstehen. Auch sie finden sich neben den Köpfen der Naumburger Feuerwehr samt Verein in dem 56-seitigen Sticker-Album, das darüber hinaus Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Flemmingen, Boblas, Hassenhausen sowie Großjena und Kleinjena abbildet, von letzterer ist sogar die Jugendfeuerwehr dabei.

Mit historischen Aufnahmen

Doch speziell auch für Technik-Anhänger bietet das Album so einiges: mit sowohl Aufnahmen von historischer als auch aktueller Technik. Fahrzeuge mit einigen Jahrzehnten auf der Motorhaube stehen mittlerweile im Museum, so eine alte Drehleiter und ein Rüstkranwagen, heute in Arnstadt beziehungsweise Stendal zu bewundern. Speziell der Fahrzeuggeschichte in der DDR und Normfahrzeuge in Deutschland sind jeweils eigenständige Kapitel gewidmet. Das Heft lädt so zu einer Zeitreise und zu einem Rundgang am Standort in der Nordstraße ein. Das älteste Foto, noch vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aufgenommen, zeigt einstige Führungskräfte.

Viel Arbeit und Zeit haben die Floriansjünger in die Gestaltung des Heftes gesteckt, nachdem Marktchef Daniel Hinze die Naumburger Wehr das Projekt vorgestellt hatte. Wegen der Pandemie wurde der Verkaufsstart mehrfach verschoben. „Wir hätten das Doppelte an Bildern machen können“, sagt Schirner mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie. Die Aufnahmen der Feuerwehrleute fanden unter speziellen Vorkehrungen statt. „Stickerstars hat uns eine Foto-Box zu Verfügung gestellt“, erzählt David Abram, stellvertretender Wehrleiter.

Idee einer Berliner Firma

Hinter „Stickerstars“ verbirgt sich ein Berliner Start-up-Unternehmen. Vor mittlerweile sieben Jahren gegründet, stellt die Firma angelehnt an die berühmten wie beliebten Panini-Alben Hefte samt Aufkleber für verschiedene Anlässe sowie für Vereine und Firmen her. Zu den Partnern des Unternehmens, das im vergangenen Jahr mit dem renommierten PR Report Award geehrt wurde, gehören Supermärkte, darunter auch Edeka. Ziel sei es, in einer zunehmend digitalen Welt authentische und analoge Erlebnisse und Begegnungen zu ermöglichen sowie den Vereinskult und den Zusammenhalt zu feiern.

Für das Naumburger E-Center ist das aktuelle Album bereits das dritte seiner Art. Den Anfang machten 2016 die Fußballer von Naumburg 05 und NBC 1920. Es folgten vor zwei Jahren die Handballer des HC Burgenland. Zum Verkaufsstart am kommenden Sonnabend wird sich die Feuerwehr am E-Center ab 10 Uhr präsentieren. Für sie wird es ein recht herausforderndes Wochenende. Denn zeitgleich findet der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr in der Nordstraße statt.

Begleitet wird der erste Verkaufstag am Sonnabend, 30. Oktober, von einer Präsentation der Feuerwehr von 10 bis 15 Uhr vor dem E-Center in der Overwegstraße. Gezeigt werden Technik sowie Löschaktionen. Speziell um 11 Uhr erfolgt eine Rettungsübung vom Dach, bei der die Drehleiter zum Einsatz kommt. Die Jugendfeuerwehr wird bei einer Vorführung ab 13 Uhr zu erleben sein. „Vermitteln wollen wir Wissen zum Thema Brandschutz“, so Stadtwehrleiter Christian Schirner. So stehen gefährliche Gegenstände im Haushalt, Fett- und Mehlstaub-Explosion (ab 10.15 und 12 Uhr) sowie das Löschen mit Kleinlöschgeräten und Informationen zu Rauchmelder/CO-Melder (10.30 und 12.30 Uhr) auf dem Programm.