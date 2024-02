Bad Bibra - Dieser blitzschnelle Dienstantritt zu einer fußballerischen „Rettungsmission“ hätte wohl sogar einen Trainer-„Feuerwehrmann“ par excellence wie Peter Neururer (oder die Legende Jörg Berger seligen Angedenkens) beeindruckt - auch wenn es im Fall von Dominik Stierand keinen Bundesliga-Klassenerhalt zu sichern galt.

Fürwahr von einem Moment auf den anderen übernahm der heute 26-Jährige eine führungslos gewordene Jugendmannschaft. Dafür erhielt er jüngst die Auszeichnung als „Fußballheld 2024“ im Burgenlandkreis, den vom DFB ins Leben gerufenen Förderpreis für junge Ehrenamtliche.

Kreubandriss „beschleunigt“ das Vorhaben einer Trainertätigkeit

„Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch auf Arbeit oder schon auf dem Weg nach Hause war. Jedenfalls erreichte mich Ende 2020 eines Tages ein Anruf, dass die G-Jugend des SV Baumersroda, für den ich seinerzeit die Töppen schnürte, am Nachmittag ohne Trainer dastehen würde und ob ich übernehmen könnte“, erzählt der junge Mann. Stierand konnte – und kam auch in den folgenden Wochen immer wieder. Noch im gleichen Winter erwarb er die C-Lizenz und trainierte anschließend verschiedene Jugendteams der von Baumersroda mit Freyburg und Gleina neu gebildeten JSG Neue Göhle. „Als leidenschaftlicher Fußballer hatte ich durchaus im Kopf, irgendwann auch als Übungsleiter tätig zu sein – aber gewiss nicht so rasch. Ich bin ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob es ohne den Umstand, dass ich damals gerade einen Kreuzbandriss auskurierte, so bald einen Trainer Stierand gegeben hätte.“

Kürzere Fahrtzeiten an neue Wirkungsstätte

Doch nachdem er nun einmal so richtig Gefallen an der sportlichen Ausbildung Heranwachsender gefunden hat, wundert es nicht, dass der junge Ehrenamtliche sein Engagement auch an neuer Wirkungsstätte fortsetzen wird: Zur Jahreswende 2023/24 ist Stierand, der im Bad Bibraer Ortsteil Steinbach wohnt und in Apolda arbeitet, vom Baumersrodaer SV zur SG Fortuna Bad Bibra/Saubach gewechselt - „der deutlich kürzeren Fahrtzeiten wegen“, wie er erläutert. „Im dortigen Nachwuchsbereich gibt es gerade eine Neuverteilung der Zuständigkeiten. Sieht ganz danach aus, dass ich künftig das Training bei E- und F-Jugend übernehme“, blickt der Bibraer voraus.

Für Basisarbeit gern manche Unbequemlichkeit geschultert

Ob er sich selbst mit Blick auf den jüngst an ihn verliehenen Ehrentitel denn als Held fühle? „Als Held vielleicht nicht, aber ich finde schon, dass wir, die vielen Tausend Fußball-Jugendtrainer in diesem Land, die Grundlagen legen, auf dem alles, letztlich bis zur Nationalmannschaft, aufbaut.“ Diese Basisarbeit ist Dominik Stierand so wichtig, dass er dafür gern manche Unbequemlichkeit in Kauf nimmt. „Die Anstoßzeiten zu den Jugendspielen sind ja immer tüchtig früh; das Krasseste war, glaub ich, Sonntag früh um 9 Uhr. Ich hab das trotzdem durchgezogen und mich am Vorabend bei der Geburtstagsfeier eines Freundes eben zwei Stunden eher verabschiedet.“

Dafür wird Stierand in diesem Oktober eine Extra-„Auszeit“ genießen können, wenn es mit anderen „Fußballhelden“ auf eine Auszeichnungsreise nach Barcelona geht - mit Lerneinheiten sowie inklusive Stadt- und Stadionführung.