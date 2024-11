An Freitagabend kam es zu einem Großbrand am Naumburger Moritzplatz. Kameraden der Feuerwehren Naumburg und Bad Kösen löschten die Flammen. Vier Menschen mussten aus Sicherheitsgründen Nachbargebäude verlassen.

Feuer am Moritzplatz: Garage steht in Flammen - Nachbargebäude evakuiert

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zum Naumburger Moritzplatz gerufen. Dort stand eine in einem Gebäude befindliche Garage in Flammen.

Naumburg/cm - Zu einem Großbrand am Naumburger Moritzplatz rückte am Samstagabend nach 19 Uhr die Feuerwehr aus. Eine in einem Wohnhaus befindliche Garage stand in Flammen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Gebäude befanden, wurden auch die Kameraden aus Bad Kösen angefordert. Vier Trupps unter Atemschutz wurden hineingeschickt, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Kameraden gingen unter Atemschutz in das Gebäude. (Foto: Torsten Biel)

Bewohner wurden nicht vorgefunden. Zudem wurden angrenzende Nachbargebäude evakuiert, vier Personen mussten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach der Brandbekämpfung wurde die Garage belüftet und mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. In der Garage befanden sich unter anderem Türen, ein Anhänger und Fahrräder, die durch den Brand beschädigt wurden.