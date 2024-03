Die „Fête de la musique“ soll es am 21. Juni erstmals auch in Naumburg geben. Lokale Musiker können dabei sein. Einige Musiker und Bands haben bereits ihr Kommen zugesagt.

„Fête“ kommt am 21. Juni nach Naumburg: Wer was so alles plant

Naumburg - Musikalisch wird der Sommeranfang am 21. Juni an vielen Orten rund um Naumburg – wie in Halle, Leipzig oder auch Apolda – stets groß gefeiert. An dem Tag erklingt auf vielen Straßen Musik. „Fête de la musique“ heißt das Spektakel, bei dem Naumburg in diesem Jahr erstmals mit dabei ist. „Vom Dom über den Steinweg bis auf den Lindenring kann jeder Musiker, ob Profi, Amateur oder Schüler, seine Musik zum Besten geben. Was in über 300 Städten an diesem, dem längsten Tag des Jahres weltweit gefeiert wird, war in Naumburg nie ein Thema“, so Ralph Steinmeyer.

Ursprung in Frankreich

1982 vom damaligen Kulturminister Frankreichs, Jack Lang, ins Leben gerufen, spielen anlässlich der „Fête de la musique“ Musiker ohne Honorar, einfach aus Spaß und der Freude über den Sommer auf den Straßen vor einem Publikum ohne Eintritt. „In Großstädten wie Paris und Berlin ist die Fête seit Jahren ein Mega-Event. Auch für national berühmte Künstler ist es ein Muss, die Heimatstadt an dem Tag zu unterstützen. Nun, in Naumburg fängt man dieses Jahr erst einmal klein an“, so Steinmeyer. Straßenmusiker werden unverstärkt in den erwähnten Straßenabschnitten spielen. In den verschiedenen Höfen jedoch finden Konzerte mit verstärkter Musik statt.

Volkstänze im Domgarten

Den Anfang bestreitet gegen 15 Uhr die Domschule St. Martin. Der Schulchor singt, und es werden Szenen aus dem neuen Musical gezeigt. Weiter geht es auf der Insel vor dem Gasthaus „Hotel Zufriedenheit“ mit einem neu gegründeten Chor. Die einzelnen Locations wie bei Torsten General im restaurierten Hof und der Vinothek Domfreyheit schließen sich dann an. Auch der Hof Othmarsweg 11 von Hartmut Binderer, der Hof Steinweg 8 (Beauty House Krieger/Lyly) und die „Taverne zum 11. Gebot“ am Dom werden mit musikalischen Darbietungen teilnehmen. Ab 18 Uhr wird es im Domgarten Volkstänze geben. Musikalisch von der Folklore-Formation „Die Naumburger Steinmeister“ unterstützt, wird Conny Hege mit den Besuchern Tänze einüben und darbieten. „Hege? Richtig: Hege – sie ist die Tochter der berühmten Naumburger Tanzlehrerin“, wird mitgeteilt.

Laien herzlich willkommen

Organisiert wird die Fête unter dem Dach des Kulturakademie-Vereins von den vier Naumburgern Stefan Simon, Achim Sommerfeld, Ralph Steinmeyer und Harry Hinteregger. Unterstützt werden die Veranstalter vom Netzwerk der „Fête de la musique Sachsen-Anhalt“. Eine Band aus Frankreich als Hauptattraktion wurde in Aussicht gestellt. „Aber eigentlich geht es um unsere eigene bunte Musikerwelt hier in Naumburg“, betont Steinmeyer. Mittlerweile haben gut ein Dutzend Musiker und Bands ihr Kommen zugesagt. Aber auch die Musikschulen sind eingeladen, ihre Schüler in die Spur zu schicken. Die neue Band des Domgymnasiums, „DomeSound“, hat ihr Kommen angekündigt – obwohl am 21. Juni die Schulferien beginnen.

Musiker melden sich an bis Ende April per E-Mail unter [email protected]. Bands mit verstärkter Musik fügen bitte Line-Up, Stil und Youtube-Links bei.