In Eckartsberga verschaffen sich zwei Männer, die sich als Heizungsableser ausgeben, Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares. Das kriminelle Duo kann Schmuck in Wert von mehreren Hundert Euro stehlen.

Eckartsberga/cm - Ein Rentnerehepaar ist am vergangenen Wochenende in Eckartsberga Opfer von Betrügern geworden. Am Samstagmittag klingelten zwei Männer an der Wohnungstür. Sie gaben vor, die Heizung abzulesen und deshalb in die Wohnung zu müssen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Während einer der Männer das Paar in ein Gespräch verwickelte, begab sich der andere ins Schlafzimmer. Misstrauisch geworden ging die Frau hinterher und überraschte den Mann, als dieser die Schränke durchwühlte. Ertappt flüchteten die falschen Ableser aus der Wohnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter drei Herrenuhren und eine Halskette. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Weitere Meldungen zu falschen Ablesern kamen am Wochenende aus Eckartsberga und Bad Kösen. Hier waren die Versuche allerdings fehlgeschlagen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Fremde in die Wohnung hereinzulassen. Ableser sind in der Regel vom Vermieter oder der Hausverwaltung angekündigt. Im Zweifel kann ein Anruf hilfreich sein, heißt es. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter: 03443/28 22 93